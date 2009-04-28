Украина и Германия подписали протокол о сотрудничестве

Правительства Украины и Германии подписали протокол о продолжении экономического сотрудничества и предоставлении ФРГ технической помощи нашему государству.

Как передает корреспондент УНИАН, документ по итогам 4-го заседания украинско-немецкой группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству подписали вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ и государственный секретарь Федерального министерства экономики и технологий Бернд ПФАФФЕНБАХ.

По словам Б.ПФАФФЕНБАХА, на протяжении двухдневного заседания группе удалось разработать программу экономической кооперации и определить пакет экономических мер, которые в многостороннем и одностороннем порядке будут принимать Украина и Германия для развития сотрудничества между странами.

Он также отметил, что правительство Германии «имеет твердую волю поддерживать Украину на ее пути к европейской интеграции».

В свою очередь, Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что подписанный протокол впервые содержит четкие временные рамки и определенные экономические показатели. Он сообщил, что украинские и немецкие специалисты определили наиболее приоритетными вопросы сотрудничества в сфере энергетики и энергосберегающих технологий, модернизации транспортной отрасли Украины и жилищно-коммунальное хозяйство нашего государства.

Кроме того, по его словам, немецкая сторона пообещала помочь Украине ввести европейские стандарты и нормы в жилищном и промышленном строительстве, а также современные технологии в сельском хозяйстве.

«Сам факт нынешней встречи является свидетельством доверия Германии к Украине. Это свидетельствует, что наряду с международными организациями, Всемирным банком, МВФ, ЕБРР и т.д., сегодня есть политическая воля к развитию сотрудничества между Германией и Украиной на двустороннем уровне», - сказал Г.НЕМЫРЯ.