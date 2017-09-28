Премьер назвал условие роста ВВП Украины минимум на 5% в год

Развитие промышленности Украины, в частности сегмента машиностроения, позволит обеспечить рост экономики в целом не менее чем на 5% в год. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании по стратегическим вопросам развития машиностроения в Харькове, сообщает пресс-служба правительства.

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"Мы говорим об устойчивом росте экономики на 5%, а он требует развития собственного машиностроения, внедрения инноваций. И мы должны создавать дополнительные возможности, чтобы такое развитие было качественным", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что сегодня Украина имеет уникальный шанс выйти на мировой рынок со своим продуктом. "Экспорт Украины растет, доля экспорта в страны ЕС растет. Мы сегодня постоянно работаем над расширением рынков сбыта продукции, и очень важно, чтобы наш машиностроительный комплекс был тоже одним из лидеров. И здесь мы видим положительные тенденции", - сказал глава правительства.

Согласно сообщению, в ходе дискуссии промышленники высказали ряд предложений, которые могли бы стимулировать развитие. Среди них - четкое определение промышленной товарной номенклатуры с учетом потребностей рынка и научных наработок, проработка возможностей доступного кредитования для промышленных предприятий и разумный протекционизм на внутреннем рынке.

"Мы говорим о 5% роста и присоединении к клубу богатых стран. И мы должны понимать, что 5% ВВП - это 5 миллиардов долларов в экономику ежегодно и 100 тысяч новых рабочих мест ежегодно", - отметил заместитель председателя Национального комитета промышленного развития Анатолий Гиршфельд.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в августе 2017 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 1,2% в годовом выражении, по сравнению с августом 2016 года, после падения на 2,6% в годовом выражении месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2017 года, промпроизводство в августе этого года выросло на 3% без учета сезонной корректировки, на 2,2% - с учетом корректировки.

ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению со вторым кварталом 2016 года – вырос на 2,3%, по сравнению с первым кварталом 2017 года - на 0,6%.