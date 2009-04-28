Прибыль Енакиевского метзавода выросла

Чистая прибыль ОАО «Енакиевский металлургический завод» (ЕМЗ) по итогам 2008 года составила 407 млн. 607 тыс. грн., что на 256 млн. 762 тыс. грн., или более чем в два раза, больше, чем по итогам 2007 года. Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно финотчету, чистый доход ЕМЗ за 2008 год составил 8 млрд. 486 млн. 240 тыс. грн., что на 3 млрд. 360 млн. 287 тыс. грн. (на 65,5%) больше, чем по итогам 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО «Енакиевский металлургический завод» производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

По итогам 2008 года ЕМЗ выплавил 2 млн. 733,2 тыс. тонн стали, что на 54,3 тыс. тонн (на 1,9%) меньше, чем за 2007 год. Выплавка чугуна на метзаводе составила за январь-декабрь прошлого года 2 млн. 562,9 тыс. тонн, что на 113,9 тыс. тонн (на 4,7%) больше, чем в 2007 году. Производство проката на ЕМЗ по итогам 2008 года составило 2 млн. 707,3 тыс. тонн, что на 71,6 тыс. тонн (на 2,6%) меньше, чем в 2007 году.

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

«Метинвест» — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».