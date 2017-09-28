Машиностроение должно стать одним из лидеров украинского экспорта - премьер

Машиностроительный комплекс Украины должен стать одним из лидеров экспорта и выходить на новые рынки сбыта при поддержке правительства. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании по стратегическим вопросам развития машиностроения в Харькове.

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"Мы должны быть достойно представлены на международных рынках. Сегодня можно подтвердить - экспорт Украины растет. Доля экспорта в страны Европейского Союза растет. Мы постоянно работаем над расширением рынков сбыта продукции. Очень важно, чтобы наш машиностроительный комплекс был одним из тех лидеров, по которому мы видим абсолютно позитивные тенденции", - сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что правительство готово содействовать отечественному машиностроению, а Комитет по развитию промышленности должен быть площадкой для обсуждения и последующего внедрения инициатив по развитию отрасли.

"Я хочу услышать, где есть проблематика, которую правительство может решить, что нужно принимать на уровне парламента. Я подчеркиваю, что в прошлом году я создал Комитет развития промышленности, это как раз та площадка, которая нарабатывает необходимые решения, и которые мы с вами можем внедрять", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, экспорт украинской продукции машиностроения в январе-июле 2017 года вырос на 204 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кабинет министров Украины при содействии Национального комитета промышленного развития в 2017 году планирует разработать стратегию промышленного развития, призванную увеличить роль этой отрасли в экономике страны.