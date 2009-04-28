НФПУ объявил “черный список” предприятий

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) составил “черный список” предприятий, где нарушаются социальные права работников.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, отметив, что на сегодня “наихудшим работодателем в Украине является государство”.

По словам М.ЯКИБЧУКА, на предприятиях государственной формы собственности “наблюдается самая большая задолженность по зарплате, массовые увольнения и принудительные отпуска”. В то же время он заявляет, что в Украине “нет ни одного на сегодняшний день олигарха, который бы не попал в “черный список”” предприятий, где нарушаются социальные права работников.

М.ЯКИБЧУК сообщил, что на протяжении апреля НФПУ проводил опрос среди профсоюзных активистов и работников крупнейших предприятий страны относительно ситуации с соблюдением социальных прав работников. Он отметил, что по результатам этого опроса составлен “черный список”, куда вошли свыше 300 предприятий, где “зафиксированы кричащие факты нарушений”. На пресс-конференции был предоставлен список из 12 предприятий, где на первом месте - коммунальное предприятие “Киевпасстранс” (г. Киев) (генеральный директор Н.ЛАМБУЦКИЙ). М.ЯКИБЧУК сообщил, что несмотря на повышение втрое тарифов, работникам этого предприятия на протяжении трех месяцев не выплачивается заработная плата, а общая задолженность составляет свыше 30 миллионов гривен, уволены около 30% работников, имеют место нарушения относительно режима труда.