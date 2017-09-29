В Кабмине готовят Стратегию развития промышленности Украины

Министерство экономического развития и торговли планирует в декабре представить Стратегию развития промышленности Украины, призванную обеспечить рост инвестиций и экономики, сообщила пресс-служба министерства.

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«Экспертная группа при Минэкономразвития завершила работу над первыми главами Стратегии. Планируется, что документ будет представлен для общественного обсуждения уже в декабре 2017 года», - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что первоочередными шагами правительства в сфере развития промышленности должны стать открытие информации и упрощение экспертизы по недрам, упрощение доступа к геологической информации, водным, электрическим сетям, регуляции строительства, введение единого цифрового учета древесины.

«Работа по развитию промышленности сегодня ведется в двух направлениях: написание Стратегии развития промышленности и оперативные действия по упрощению условий для украинских производителей в различных индустриях и стимулирование промышленности», - подчеркнул замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов.

Также в министерстве сообщили, что Украинский институт будущего подготовил предложения к Стратегии в шести ключевых отраслях промышленности: добывающей, металлургической, химической и нефтехимической, пищевой промышленности, энергетике и машиностроении. По оценке института, успешное выполнение 21 предложения позволит привлечь 2,3 млрд долл. инвестиций и создать дополнительно 4,3 млрд долл. ВВП.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, развитие промышленности Украины, в частности, сегмента машиностроения, позволит обеспечить рост экономики в целом не менее чем на 5% в год.

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в августе 2017 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 1,2% в годовом выражении, по сравнению с августом 2016 года, после падения на 2,6% в годовом выражении месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2017 года, промпроизводство в августе этого года выросло на 3% без учета сезонной корректировки, на 2,2% - с учетом корректировки.