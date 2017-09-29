РФ продает уголь из оккупированных районов Донбасса на международных рынках – Bloomberg

Россия помогает боевикам на Донбассе продавать уголь на международных рынках, избегая торговой блокады со стороны украинского правительства, поскольку усилия по реализации мирного соглашения остаются призрачными.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики России Сергея Назарова. По его словам, сепаратисты за август отправили в Россию около 1 миллиона тонн угля через общую границу, увеличив прибыль для поддержки 4-миллионного населения обособленных районов на Востоке Украины.

Россия повторно экспортирует это уголь в третьи страны через свои морские порты, заявил Назаров, подтвердив обвинения украинской стороны в том, что РФ способствует развитию торговых связей с повстанцами.

Читайте такжеЭкономика оккупированных территорий Донбасса скатилась в пропасть - журналисты

"Теперь они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями", - сказал Назаров, который в июне был внесен в санкционный список США за управление "проектами в сфере транспорта, торговли, энергетики, налогов и финансовом секторе" для пророссийских сепаратистов.