В Украине заработал завод по производству комплектующих для элитных авто

Президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл новый завод по изготовлению кабельных сетей для автомобильной индустрии немецкого концерна Leoni AG в Коломые Ивано-Франковской области. Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы государства, открытие завода является свидетельством инвестиционной привлекательности Украины.

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"Представьте себе, продукция, которая будет выпускаться в Коломые, будет устанавливаться на Audi, Volkswagen, General Motors, Porsche, Lamborghini и другие элитные марки (автомобилей - УНИАН). Без украинцев сегодня это будет изготовить невозможно", - заявил Порошенко.

Справка УНИАН. ООО "Леони Ваеринг Системс УА" основано на собственности концерна Leoni AG (Нюрнберг, Германия). Первое предприятие, созданное концерном в Украине ─ ООО "Леони Ваеринг Системс УА", которое работает в Стрыйском районе Львовской области.

По результатам земельных торгов, 6 мая 2016 года между Коломыйским городским советом и ООО "Леони Ваеринг Системс УА" был заключен договор о передаче предприятию права аренды земельного участка площадью 17,18 га на улице Ивана Шарлая в г. Коломые под строительство завода по изготовлению кабельных сетей для автомобилей. К земельному участку были подведены инженерные сети.

20 октября 2016 года в Коломые состоялась торжественная закладка памятной капсулы в фундамент будущего завода.

Концерн Leoni является всемирно известным поставщиком проволоки, оптических волокон и кабельных сетей, а также предоставляет услуги для автомобильной и других отраслей.

Главным направлением работы концерна Leoni в Украине является производство кабельных сетей для автомобильной промышленности. Ключевыми заказчиками продукции ООО "Леони Ваеринг Системс УА" являются такие автогиганты, как Audi, Volkswagen, General Motors, Porsche и Lamborghini.

На заводе в Коломые в этом году планируется трудоустроить 800 человек. Планируется, что к 2021 году количество работников составит 5 тысяч. Общая производственная площадь составит 6300 квадрытных метров. Сумма инвестиций составляет около 15 миллионов евро. В концерне Leoni в целом работает около 75 тысяч работников в 31 стране мира. Капитал концерна в 2015 году составлял 4,5 миллиарда евро.