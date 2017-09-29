В Volkswagen подсчитали, во сколько им обошелся "дизельный скандал"

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в третьем квартале 2017 года на 2,5 миллиарда евро увеличил отчисления на ликвидацию последствий "дизельного скандала" в Северной Америке, сообщается в пресс-релизе концерна, передает "Прайм".

"Причиной служит увеличение отчислений, связанных с программой выкупа и модернизации автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями TDI, которая является частью урегулирования в Северной Америке", - сообщается в документе. Отмечается, что реализация данной программы оказалась "гораздо более сложной и трудоемкой", чем ожидалось.

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Таким образом общие затраты VW на устранение последствий дизельного скандала возрастают до 25,1 миллиарда евро, подчеркивает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.