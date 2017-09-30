Под Киевом открыт первый в Украине завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей

В субботу, 30 сентября в Бориспольском районе Киевской области торжественно открыт первый в Украине отечественный завод по производству высокотехнологичного искусственного покрытия для мультиспортивных площадок и профессиональных футбольных полей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, реализация масштабного проекта прошла без привлечения бюджетных средств и в максимально сжатые сроки.

«Федерация футбола Украины стала первой в мире национальной футбольной ассоциацией, которая имеет собственное предприятие такого типа», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что партнером ФФУ по воплощению идеи создания экологического чистого и социально ответственного предприятия стала немецкая компания Polytan, которая начиная с 1969 года является одним из мировых лидеров в изготовлении искусственных спортивных покрытий, а ее продукция сертифицирована ФИФА.

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«Мощности нового завода на сегодняшний день составляют около 700 тыс. квадратных метров искусственного покрытия в год - примерно 100 полноразмерных футбольных полей или более 700 площадок формата 42х22 м. Впрочем, в случае необходимости... мощности производства можно увеличить до 2 тыс. квадратных метров искусственного покрытия в год», - говорится в сообщении.

Участие в церемонии открытия предприятия приняли президент ФФУ Андрей Павелко, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко и председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган.