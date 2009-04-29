Прибыль СевГОКа выросла почти в 2 раза

Чистая прибыль ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК) по итогам 2008 года составила 3 млрд. 504 млн. грн., что на 1 млрд. 666 млн. грн. или почти в 2 раза больше, чем за 2007 год. Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно финансовому отчету, чистый доход СевГОКа состаывил за 2008 год 10 млрд. 419 млн. грн.., что на 3 млрд. 12 млн. грн.. (на 40,6%) більше, чем по итогам 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с законченным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. В 2008 году СевГОК произвел 12 млн. 600 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 5,9%, или 794 тыс. тонн, меньше, чем по итогам 2007 года.

Объем производства окатышей на предприятии за 2008 год составил 9 млн. 420 тыс. тонн, что на 14,9%, или 1 млн. 646 тыс. тонн, меньше, чем за 2007 год.

Северный ГОК входит в Горнорудный дивизион группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания группы "Метинвест".