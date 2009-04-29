Прибыль Siemens выросла на 146%

Чистая прибыль германского Siemens AG в 2-ом квартале 2009 финансового года (январь-март 2009 г) выросла на 146% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 1,013 млрд евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Объем продаж концерна с января по март 2009 г достиг 18,96 млрд евро, превысив показатель прошлого года на 5%.

Прибыль от основной деятельности департаментов составила 955 млн евро (прирост – 69%). Одновременно объем заказов сократился на 11% по сравнению со 2-ом кварталом 2008 финансового года и составил 20,86 млрд. евро.

Siemens AG - мировая корпорация, работающая в самых различных отраслях индустрии. За время своего существования корпорация внесла весомый квлад в развитие автомобиле-, корабле- и авиастроение, производство подводных лодок, производство медицинских приборов и оборудования, компьютеров и средств связи. Одним из важнейших направлений деятельности стали разработка и производство бытовой техники, по объему продаж которой она занимает второе место в Европе и четвертое – в мире.

Концерн Siemens AG представлен в 192 странах мира,