Работники «АрселорМиттал Кривой Рог» похитили 100 т проката

Служба безопасности Украины разоблачила работников ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», которые похитили с предприятия 100 тонн проката стоимостью 300 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, в начале апреля этого года должностное лицо одного из производственных цехов в сговоре с подчиненными ему бригадирами разработали механизм завладения металлопродукцией предприятия. 19 апреля они вывезли в грузовиках около 100 тонн проката на территорию одного из криворожских частных предприятий.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (растрата, присвоение или завладение имуществом) Уголовного кодекса Украины.