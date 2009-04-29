Путин: Украине и России нужна совместная антикризисная политика

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что Украине и России необходимо разработать совместную антикризисную политику для улучшения экономической ситуации в странах и для двустороннего экономического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенном заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

В.ПУТИН считает, что отсутствие такой политики стало одной из причин снижения товарооборота между двумя странами в начале 2009 года.

«Уместно вспомнить сегодня и о резком спаде товарооборота между Россией и Украиной, который был отмечен в первые месяцы текущего года. Конечно, свою роль здесь сыграл мировой экономический кризис. Но, на мой взгляд, корень этой проблемы кроется в том числе и в отсутствии двусторонней антикризисной политики, а также в существовании целого ряда нерешенных проблем», - сказал В.ПУТИН.

В этом контексте он заявил о фактах нарушения имущественных прав российских собственников в Украине.

«Опять сегодня говорят о каких-то захватах собственности российских компаний в Крыму. Мы долго говорили и многократно возвращались к проблеме имущественных прав российских инвесторов Кременчугского НПЗ или холдинговой компании «Лугансктепловоз». Наши многочисленные обращения к официальным властям, к нашим украинским партнерам с просьбой разобраться с подобными фактами пока не решаются эффективно», - сказал российский премьер-министр.

В.ПУТИН отметил, что тема защиты имущественных прав российских собственников в Украине обсуждалась сегодня в ходе дискуссии в узком составе Комитета. Он подчеркнул, что без поддержки официальных властей иностранным инвесторам в Украине защитить свои права «часто практически невозможно».