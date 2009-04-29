Чистая прибыль Кременчугского сталелитейного завода в 2008 г. выросла в 13 раз
18:23, 29 апреля 2009Промышленность
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До 536,7 млн. грн.
ОАО ”Кременчугский сталелитейный завод” (Полтавская обл.) в 2008 году получил 536,731 млн. грн. чистой прибыли, что в 12,9 раза больше по сравнению с 2007 годом.
Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.
По его данным, по итогам работы в 2008 году предприятие увеличило доход от реализации продукции на 96,3% - до 2 млрд. 144,910 млн. грн., чистый доход – на 90,4%, до 1 млрд. 880,007млн. грн.
Справка УНИАН. ОАО ”Кременчугский сталелитейный завод” создан в 1966 году. С 1990 г. преобразован в открытое акционерное общество.
В мае 2008 года группы «ТАС» и «Приват» завершили консолидацию акций Кременчугского сталелитейного завода, сосредоточив более 95% акций.
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