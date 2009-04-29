«Азовмаш» увеличил прибыль

ОАО "Азовмаш" (г. Мариуполь, Донецкая обл.) в январе-марте 2009 года увеличило чистую прибыль на 7,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,655 млн. грн. Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте "Азовмаш" сократил чистый доход на 23,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 14,511 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 31,1% – до 43,670 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) создано в 2000 году на базе нескольких объединенных предприятий Мариуполя: АО «Азов», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», Специализированный конструкторско-технологический институт. Предприятие было монополистом в Советском Союзе по выпуску большегрузных топливозаправщиков.

Около 80% производимой продукции «Азовмаш» экспортирует в Россию, Азербайджан, Германию, Венгрию, Турцию и другие страны.

Акционерами ОАО «Азовмаш» являются Фонд госимущества Украины (50%) и ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания» (50%).

В 2008 году "Азовмаш" увеличил чистую прибыль на 6,9%, по сравнению с 2007 годом, до 2,412 млн. грн.