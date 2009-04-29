Оборудование для ГМК и химпрома нужно освободить от пошлины и НДС

Министерство промышленной политики Украины подготовило законопроект «О модернизации предприятий горно-металлургического и химического комплексов», которым предусматривается до 1 января 2015 года освободить от пошлины и НДС товары, которые ввозятся для модернизации и создания новых производств с внедрением энергосберегающих и природоохранных технологий. Об этом сообщается в пресс-релизе Минпромполитики, переданном УНИАН.

Законопроект также предусматривает освобождение от налогообложения до 50% суммы прибыли, которая зачисляется на специальный счет и направляется на модернизацию производственных мощностей предприятий ГМК и химпрома.

В пресс-релизе сообщается, что для предотвращения проявления негативных кризисных явлений в отечественном ГМК, сохранения государственного производственного потенциала отечественных производителей метпродукции, внедрения энергосберегающих технологий создана Межведомственную рабочая группа для подготовки проекта закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования производства и потребления метпродукции в Украине».