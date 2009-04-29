Индекс экономических ожиданий в ЕС вырос

В апреле индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) вырос в еврозоне на 2,5 пункта по сравнению с мартом – до 67,2 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 3,5 пункта – до 63,9 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В соответствии с сообщением, в обеих зонах индекс экономических ожиданий продемонстрировал первый существенный рост с мая 2007 года.

Согласно информации пресс-службы, рост объясняется прежде всего ростом доверия в промышленности и среди потребителей, которая выросла почти на 3 пункта в обеих зонах. Кроме того, небольшой рост продемонстрировал уровень доверия в сфере услуг. Уровень доверия в розничной торговле вырос в ЕС-27, хотя и снизился в зоне евро. Снижение продемонстрировал также уровень доверия в сфере строительства в обеих зонах.

В марте индекс экономических ожиданий снизился в еврозоне на 0,7 пункта, в ЕС-27 – на 0,6 пункта.