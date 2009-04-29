Индикатор бизнес-климата в еврозоне вырос

В апреле индикатор бизнес-климата в еврозоне возрос впервые с мая 2008 года – с -3,49 до -3,33 пункта, хотя и остается негативным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, рост индикатора объясняется улучшением менеджерских ожиданий относительно оценки производства в ближайшие месяцы, незначительным улучшением оценок производственных трендов в предыдущие месяцы, улучшением оценок запасов продукции на складах и оценок общего портфеля заказов. В то же время, оценки экспортного портфеля заказов продолжили ухудшаться.