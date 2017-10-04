Евросоюз ужесточил антидемпинговое законодательство

Европейский Союз согласовал поправки в законодательство о мерах противодействия демпингу и субсидиям в торговле, говорится в коммюнике на сайте Еврокомиссии.

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«Эти изменения позволят европейским инструментам торговой защиты лучше справляться с текущими реалиями в международной торговой среде, в частности, с проблемой избыточных мощностей, полностью соблюдая при этом международные обязательства ЕС в правовых рамках ВТО», — идет речь в коммюнике.

В Евросоюзе объясняют, что эти поправки «вводят новую методологию расчета демпинговой маржи в импорте из третьих стран в случае существенного искажения рыночного равновесия или широкомасштабного государственного вмешательства в экономику».

Кроме того, эти правила формулируются на нейтральной основе по отношению к странам и полностью соответствуют обязательствам ЕС перед ВТО, отмечается в коммюнике.

Как сообщал УНИАН, по результатам января-июня 2017 года Европейский Союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9%. Объемы экспорта в ЕС составили 9,4 млрд долл. и увеличились на 22,8%, или на 1,8 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Зона свободной торговли с ЕС начала действовать с 1 января 2016 года.

Министерство экономического развития и торговли инициирует пересмотр условий зоны свободной торговли с Европейским Союзом для ее углубления, включая вопросы таможенного союза и дополнительных механизмов.