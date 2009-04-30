«Метинвест» купил угольную United Coal Company в США

Группа «Метинвест» завершила сделку по приобретению 100% американской угольной компании United Coal Company (UCC).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

Оформление договоренностей проводилось в соответствии с требованиями законодательства - уже завершены все экспертизы в Антимонопольном комитете Украины и получено одобрение сделки в юрисдикциях ЕС и США. В ближайшее время планируется интеграция новой компании в структуру Дивизиона угля и кокса «Метинвеста».

По договоренности сторон, условия и сумма сделки не разглашаются.

Американский уголь + украинский = хороший кокс «Ключевым мотивом приобретения компании в США является наличие у UCC существенных запасов коксующихся углей с низким содержанием серы, которые в сочетании с обладающими великолепной спекаемостью украинскими углями обеспечат коксохимические мощности «Метинвеста» сырьем нового уровня. К сожалению, запасов коксующегося угля такого качества в Украине нет. Благодаря этому приобретению, металлургические заводы Группы получат кокс более высокого качества. Таким образом, уменьшая затратную часть производства чугуна и повышая его качественные характеристики, Группа получит дополнительное конкурентное преимущество на перспективных рынках сбыта», - отмечается в сообщении.

«Приобретение United Coal Company придаст мощный импульс развитию украинских угледобывающих активов «Метинвеста», поскольку угли объединения Краснодонуголь и United Coal Company прекрасно дополняют друг друга в шихте для производства кокса», - отметил генеральный директор ООО «Метинвест холдинг» Игорь СЫРЫЙ.

Планы UCC совпадают с интересами «Метинвеста»

По его словам, «Метинвест» намерен сохранить существующую бизнес модель UCC. «В UCC нас привлекает еще и тот факт, что с 2005 года компания смогла быстрыми темпами нарастить производство, и на перспективу она обладает рядом возможностей дополнительного роста. Это вполне соответствует нашим потребностям, и мы планируем наращивать объемы добычи, чему будут способствовать наши инвестиции», - добавил он.

По плану развития UCC, добыча высококачественных коксующихся углей с низким содержанием серы уже в ближайшие годы составит около 3,5 млн. тонн в год. Таким образом, расширение сырьевых возможностей «Метинвеста» позволит с максимальной эффективностью использовать производственные мощности Группы.

«Мы очень тщательно подошли к планированию этой сделки, и нынешняя ее структура не приведет к существенной дополнительной финансовой нагрузке на «Метинвест» и наших акционеров», - подчеркнул И.СЫРЫЙ.

Менеджмент UCC останется «Для нас имеет огромное значение тот факт, что «Метинвест» доверяет нашей команде менеджмента продолжать управлять компанией, применяя разработанные нами методы управления, - заявил, в свою очередь, исполнительный директор и президент UCC Майкл ЗЕРВОС. - Мы посвятили себя созданию производителя коксующегося угля мирового класса, при этом четко фокусируясь на наших основных принципах, заключающихся в безопасности производства, охране труда и окружающей среды. Хочу надеяться, что прекрасные имеющиеся возможности компании в США смогут придать уверенность украинским металлургам в напряженной конкурентной борьбе».

* * * United Coal Company (UCC) – частная угольная компания, один из ведущих производителей коксующегося угля в США, занимая шестое место (в списке открытых акционерных компаний) среди американских производителей. Создана в 2004 году частными инвесторами, в последующем ее рост обеспечивался путем приобретений компаний-производителей коксующихся углей. Территория деятельности - Центральный Аппалачский угольный бассейн.

Совокупные производственные мощности четырех подразделений компании составляют порядка 7 млн. тонн. угля. Компания UCC добывает коксующийся и энергетический уголь подземным и открытым способом в штатах Западная Вирджиния, Вирджиния и Кентукки. Подтвержденные запасы согласно методологии U.S. Securities Exchange Commission standards по состоянию на 31 декабря 2007 составили 160 млн. тонн угольного концентрата, 82% из которых – металлургический уголь (коксующийся и используемый для пылеугольного вдувания). Компания UCC является одной из 5 крупнейших владельцев запасов коксующегося угля в районе Центральных Апалачей в США.

В 2008 году компания UCC добыла 5,1 млн. тонн металлургического и энергетического угля (в эквиваленте угольного концентрата), что на 17% выше аналогичного показателя 2007 г. Добыча металлургического угля составила около 4% всего количества добытого металлургического угля в США. Основные потребители коксующегося угля компании UCC – металлургические компании и производители товарного кокса в северо-восточных и среднеезападных регионах Соединенных Штатов.

Группа «Метинвест» — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках Метинвеста началось в 2007 году и завершится в 2009. ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы «Метинвест».