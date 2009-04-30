Apple планирует начать производство собственных процессоров
13:49, 30 апреля 2009Промышленность
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В следующем году
Компания Apple планирует начать разработку собственных процессоров, для чего набирает специалистов в области полупроводниковых технологий, сообщает k2kapital со ссылкой на Wall Street Journal.
В настоящее время устройства компании iPhone и iPod Touch работают с чипами Samsung. Ожидается что разработанные Apple процессоры будут потреблять меньше энергии и улучшат графические возможности гаджетов.
Кроме того, создание собственного производства ограничит возможность утечки информации и технологий из компании. Однако выпускать собственные процессоры Apple рассчитывает начать не раньше следующего года.
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