Гройсмана предупредили об угрозе энергетической независимости страны - комитет ВР

Промедления в работе государственной службы геологи и недр Украины представляют угрозу для обеспечения энергетической безопасности Украины. Об этом идет речь в письме комитета по вопросам экологической политики, природопользования и последствий Чернобыльской катастрофы в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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В частности, в письме говорится, что государственная служба геологи и недр Украины по разным причинам тормозит выдачу документации на пользование недрами, что приводит к экономическим потерям бюджета, подрывает энергетическую независимость страны.

"Девять из десяти обращений про выдачу и продолжение термина действия специальных разрешений на пользование недрами тормозится Государственной службой геологи и недр Украины по разным причинам. Это приводит к остановке промышленной деятельности предприятий – плательщиков налогов. В итоге от этого страдает государство, уменьшаются поступления в Государственный бюджет, нарастает социальное напряжение, безработица, а в части добычи энергоносителей это представляет угрозу для обеспечения энергетической безопасности нашей страны", - говорится в письме.

По словам автора письма, целый ряд предприятий разных отраслей оказались на грани остановки из-за медлительности работы Государственной службой геологи и недр Украины

"В частности, народные депутаты Украины – Комитета отметили обращения предприятий ПАО "Укрнафта", ПАО "Укрнафтодобыча", ЧАО "Центральный ГОК", ЧАО "Северный ГОК", ЧАО "Евраз Сухая балка", МПП "Брусницкая земля 1", в которых поднимаются вопросы промедления со стороны Государственной службой геологи и недр Украины с рассмотрением их документов", - пишут авторы письма.

В некоторых случаях, как указывается в письме, Государственная служба геологи и недр Украины рассматривает документы уже более четырех месяцев, вместо отведенных на это законодательством пяти дней.

Представители комитета просят премьера принять исчерпывающие мероприятия по фактам промедления в работе Государственной службой геологи и недр Украины и ускорить рассмотрение кадровых вопросов относительно руководства службы.