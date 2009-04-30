«Богдан» завершил I квартал с убытком

Автомобильный завод «Богдан» (ранее ОАО «Луцкий автомобильный завод»), входящий в состав Корпорации «Богдан», завершил январь-март с чистым убытком 41,980 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года завод получил чистую прибыль в размере 23,687 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В январе-марте автозавод «Богдан» сократил чистый доход на 80,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 355,398 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 80,5% - до 429,806 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год автозавод «Богдан» завершил с чистым убытком 317,744 млн. грн., тогда как в 2007 году завод получил чистую прибыль в размере 372,823 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств различных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Автомобильный завод «Богдан», «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина» и др.