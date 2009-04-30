Siemens увеличил продажи

Объем продаж концерна Siemens AG (Германия) за второй квартал 2008/2009 финансового года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и составил 18,955 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДП «Сименс Украина».

Согласно предоставленной информации, при этом объем заказов концерна сократился на 11% по сравнению со ІІ кварталом предыдущего финансового года – до 20,864 млрд. евро.

Чистая прибыль Siemens AG выросла до 1,013 млрд. евро, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года (412 млн. евро) в 2,5 раза. Прибыль от операционной деятельности достигла 1,138 млрд. евро. Суммарная прибыль бизнес-секторов выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, достигнув 1,844 млрд. евро.

Справка УНИАН. Siemens AG (Берлин и Мюнхен) организован более 160 лет назад и является глобальным поставщиком электроники и электротехники для промышленности, энергетики и здравоохранения. Количество сотрудников концерна составляет 43 тыс. человек. В Украине работает дочернее предприятие концерна «Сименс Украина». Телекоммуникационное оборудование Siemens установлено у ведущих операторов фиксированной и мобильной связи Украины («Укртелеком», УМС и др.).