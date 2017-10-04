Предприятиям ГМК не нужны подачки от "Укрзализныци" - "Укрметаллургпром"

На предприятии "Укрметаллургпром" подвели итоги по обеспечению парком полувагонов "Укрзалізниці" предприятий ГМК в сентябре 2017 года. О результатах говорится в заявлении президента "Укрметаллургпром” Александра Каленкова на сайте компании, сообщает "Обозреватель".

"Среднее обеспечение предприятий ГМК составило 26% от их общей погрузки в полувагонах (в августе – 21%), т.е. в целом динамика положительная. Не стану преувеличивать свою роль, но все хочу отметить, что с момента возобновления нашего пристального внимания к проблеме обеспечения предприятий ГМК полувагонами УЗ/ЦТЛ ситуация немного улучшилась", — заявил Каленков.

Президент компании сделал вывод, что при наличии управленческой воли со стороны руководства УЗ ситуацию можно менять в лучшую сторону, но в октябре ситуация снова начала меняться в худшую сторону.

"Объяснение этой тенденции мы пока не нашли. Очень надеюсь, что это временный пробел из-за объективных причин. Наша принципиальная позиция заключается в том, что предприятиям ГМК не нужны сиюминутные подачки от руководства УЗ в зависимости от конъюнктуры текущих отношений между металлургами, горняками и железнодорожной монополией. Нам не нужны подарки и авансы", — сказано в заявлении.

На предприятии подчеркнули, что не просят привилегированного отношения к себе, а просят лишь исключения человеческого фактора из процесса распределения полувагонов, чтобы все грузоотправители обеспечивались пропорционально их погрузке на уровне рыночной доли ЦТЛ, которая на сегодняшний день составляет 35-40%.

"Очень надеемся, что Евгений Павлович не передумал наводить порядок в управлении парком вагонов УЗ, и уже в ближайшее время мы услышим о системных решениях, которые обеспечат реально равный доступ грузоотправителей Украины к парку полувагонов УЗ на уровне 30-40% от их погрузки, а не сказки про какие-то вымышленные автоматизированные системы распределения вагонов, которые по одному звонку руководителя ЦТЛ кардинально меняют “решение” транспортной задачи в пользу того или иного грузоотправителя", — заявил Каленков.

"И конечно же, 2 месяца – это более чем достаточный период для новоназначенного руководителя УЗ, чтобы найти способ обеспечить предприятия ГМК Украины на уровне не менее 35% их погрузки", — добавил президент.