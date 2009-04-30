«Смарт-Нерудпром» унифицировал систему управления

Компания «Смарт-Нерудпром» унифицировала систему корпоративного управления на предприятиях субхолдинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, 28 апреля на акционерном собрании Евпаторийского и Сакского заводов строительных материалов, которые входят в субхолдинг нерудных материалов компании «Смарт-холдинг», было принято решение внести изменения в состав управляющих органов и уставы акционерных обществ.

В частности, акционеры ЗАО «Евпаторийский завод строительных материалов» приняли решение увеличить состав наблюдательного совета с трех до пяти человек и избрать в него директора компании «Смарт-Нерудпром» Александра ЮРКОВА и заместителя директора субхолдинга по персоналу Сергея СТЕПАНЕНКО.

Также принято решение о порядке распределения прибыли ЗАО «Евпаторийский завод строительных материалов», которая на конец 2008 года составляла 1,686 млн. грн. 5% нераспределенной прибыли (84,3 тыс. грн.) было решено направить в резервный фонд, а остальную часть нераспределенной прибыли (1,6 млн. грн.) направить на пополнение оборотных средств предприятия.

Кроме того, акционеры Евпаторийского и Сакского заводов строительных материалов проголосовали за внесение изменений в уставы предприятий. Аналогичные изменения в этом году уже были одобрены общими собраниями акционеров двух других активов «Смарт-Нерудпрома» - Балаклавского рудоуправления и «Запорожнерудпрома».

«Таким образом, мы привели уставы наших заводов к единому образцу. Новый подход позволит нам быть ближе к производству и лучше контролировать бизнес-процессы на предприятиях компании. В целом, завершить формирование субхолдинга нерудных материалов, включая проведение всех необходимых юридических процедур, мы намерены к концу текущего года», - отметил А. ЮРКОВ.

Справка УНИАН. Субхолдинг нерудных материалов «Смарт-холдинга» объединяет Балаклавское рудоуправление им. Горького (БРУ), Евпаторийский завод строительных материалов (ЕЗСМ), Сакский завод строительных материалов (СЗСМ), гранитное производство ОАО «Запорожнерудпром», Яровский гранитный карьер. Кроме того, в субхолдинг входят компании «Турстрой-Украина» и «Вектор», которым принадлежат лицензии на разработку 4 месторождений полезных ископаемых.