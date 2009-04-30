«Турбоатом» завершил І квартал с чистой прибылью 26 млн. грн.

ОАО «Турбоатом» завершило первый квартал 2009 года c чистой прибылью 26 млн. 240 тыс. грн., что в 3,5 раза больше запланированного показателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, за отчетный период доход от реализации продукции компании увеличился на 155% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 191,3 млн. грн., чистый доход – на 60%, до 185,6 млн. грн.

Удельный вес экспорта в общем объеме реализации составил 90%. Рентабельность реализованной продукции – 42,9%.

За отчётный период завод перечислил в государственный бюджет 34,6 млн. грн. налогов и сборов.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».

«Сварог Эссет Мэнеджмент», которую связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».

В 2008 году ОАО «Турбоатом» увеличил чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2007 годом – до 145,383 млн. грн.