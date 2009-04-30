Жеваго вошел в совет директоров угольной компании NWR

Мажоритарный собственник горнорудной компании Ferrexpo и ее главный исполнительный директор, украинский бизнесмен Константин ЖЕВАГО вошел в совет директоров крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR, Нидерланды) как неисполнительный директор, по решению состоявшегося 29 апреля собрания акционеров NWR.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе К.ЖЕВАГО.

За данное решение угольной компании проголосовали владельцы 97,04% ее акций. Сегодня К. ЖЕВАГО дал свое согласие занять пост неисполнительного директора в составе совета директоров нидерландской компании New World Resources N.V.

«Я убежден, что синергия от сотрудничества возможностей наших компаний возможна. Наши европейские партнеры совершенно справедливо считают инвестиции в украинский горно-металлургический комплекс одним из стратегических направлений развития своего бизнес", - приводит пресс-служба слова К ЖЕВАГО.

При этом бизнесмен подчеркнул, что угольная отрасль - далеко не единственное поле, "где мы можем сотрудничать и реализовать совместные проекты". "Полагаю, мое присутствие в совете директоров такой уважаемой европейской компании будет полезно как для ее развития, так и для укрепления инвестиционной привлекательности украинского бизнеса в кругах крупных инвесторов Европы. В Украине есть что покупать, и есть во что выгодно и перспективно инвестировать», - отметил главный исполнительный директор Ferrexpo.

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo (Швейцария) занимается производством и экспортом железорудных окатышей. Компании принадлежит более 85% акций одного из крупнейших производителей окатышей в Украине – Полтавского горно-обогатительного комбината.