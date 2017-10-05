Американская Intel может закрыть представительство в Украине - СМИ

Американская Intel, крупнейший производитель микропроцессоров, может закрыть представительство в Украине, сообщает AIN.ua.

"На днях партнеры, сотрудничающие с локальным офисом, получили письмо (имеется в распоряжении редакции) с просьбой вернуть образцы продукции "в связи с ликвидацией компании "Интел Украина", - говорится в сообщении.

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Тем не менее, по данным Единого госреестра юридических лиц, украинское юрлицо Intel пока не прибывает в процессе прекращения. Руководитель представительств компании в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита на запрос редацкии ответил: "Компания не комментирует свои бизнес-решения. Состоянием на 4 октября в работе украинского офиса ничего не поменялось".

Украинское подразделение Intel было основано еще в 1992 году, а с начала двухтысячных в его зону ответственности также попали Беларусь и Молдова. Основными функциями офиса являются продажи и поддержка, хотя за годы работы он в различных сферах сотрудничал с государством, реализовывал множество инициатив в сфере образования, поддерживал локальные мероприятия.

По данным исследовательской компании IDC, после падения украинского рынка ПК в течение 2013-2015 годов, начиная с прошлого года один из основных рынков для Intel показал рост. Так за первое полугодие 2017 года поставки компьютеров в Украину выросли в сравнении с прошлым годом на 27,3%, до 550 000 устройств. Рынок серверов за тот же период вырос на 20%, составив почти 19 миллионов долларов.

Напомним, в этом году Intel представила новое семейство процессоров для компьютеров и ноутбуков Intel X, которое включает улучшенные версии Core i5 и Core i7, новую модель Core i9 и первый в мире потребительский процессор для ПК с 18 ядрами Core i9 Extreme.