Еврокомиссия ввела пошлину на листовой прокат "Метинвеста" Ахметова

Европейская комиссия ввела антидемпинговую пошлину в размере 60,5 евро/тонна на горячекатаный прокат группы «Метинвест», которая в связи с высокой кооперацией производства в Украине будет распространяться на всех поставщиков.

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Об этом говорится в официальном решении ЕК, опубликованном в пятницу.

В результате расследования в Еврокомиссии установили, что «Метинвест» поставлял свою продукцию с демпинговой маржей в 14%.

При этом антидемпинговые меры коснулись не только Украины - пошлины были введены для продукции из России, Ирана и Бразилии.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз планирует ввести антидемпинговые пошлины в размере 19,4% на горячекатаный стальной прокат из Украины.

Европейская комиссия в июле 2016 года начала расследование цен на стальной прокат из Бразилии, Ирана, России и Украины, а также Сербии по жалобе европейской сталелитейной ассоциации Eurofer.

Расследование показало, что доля горячекатаной стали из всех стран, за исключением Сербии, выросла до 12,6% рынка ЕС к середине 2016 года с 7,5% в 2013 году, при этом согласно документу, цены упали примерно на четверть.

Документ показал, что комиссия прекратила свое расследование в отношении импорта сербской стали без установления тарифов. Однако предлагалось ввести пошлины в размере 19,4% для крупнейшей в Украине горно-металлургической группы Metinvest. Для стали производства ArcelorMittal Brasil – предлагается пошлина 16,3%, 17,5% для Usinas Siderurgicas и 15,7% для Companhia Siderurgica National (все три - Бразилия).