Производство автотранспорта в Украине выросло на 77%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось 77,3% - до 5,696 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

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Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период по сравнению с январем-сентябрем 2016 года выросло на 86,1% - до 4,814 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 28,5% - до 346 штук, а автобусов - выросло в 2,7 раза, до 536 штук.

В сентябре этого года на украинских заводах было произведено 822 автотранспортных средства, что в 2 раза больше результата прошлогоднего сентября и на 10,8% больше показателя августа этого года.

В общем объеме автопроизводства в сентябре большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно сентября прошлого года выросло на 83,7% - до 689 штук.

В отчетном месяце было произведено 60 грузовых автомобилей (большинство производства "ЗАЗ"), что почти вдвое больше, чем за предыдущий месяц.

В ассоциации напомнили, что "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа прошлого года.

Также в сентябре было произведено 73 автобуса, что в 2 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).