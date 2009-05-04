Fiat продолжает борьбу за Opel

Автоконцерн Fiat не оставляет попыток приобрести кризисное предприятие Opel. В понедельник, 4 мая, состоится встреча главы Fiat Серджио Маркионне с министром экономики ФРГ Карлом-Теодором цу Гуттенбергом (Karl-Theodor zu Guttenberg). Немецкая сторона требует от потенциальных инвесторов хорошо продуманной долгосрочной концепции, способной вывести Opel из кризиса, сообщает Немецкая волна.

Fiat хочет создать новую автогруппу После недавнего приобретения концерном Fiat части акций Chrysler итальянцы рассматривают Opel как идеальный вариант для вложения инвестиций. Если Fiat удастся стать генеральным инвестором кризисного предприятия Opel, итальянский автоконцерн намерен создать на его основе новую автогруппу. По сведениям агентства dpa, Fiat выразил готовность сохранить все заводы Opel в Европе, несколько снизив при этом их объемы производства. Однако правление Opel выступает против слияния с Fiat, предпочитая в качестве инвестора австрийско-канадское предприятие по производству автомобильных комплектующих Magna.

Ряд условий для инвестора Помимо планирующейся на 4 мая встречи с немецким министром экономики, глава Fiat намерен встретиться с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и главой правления Opel Клаусом Францем (Klaus Franz).

Как сообщает журнал Spiegel, руководитель немецкого МИД выдвинул ряд условий для возможного инвестора Opel. Среди них - сохранение как можно большего количества рабочих мест на заводах Opel в Германии, предоставление гарантий для возможного поручительства со стороны государства, синергетическая деятельность и посредничество в переговорах с трудовыми коллективами и дистрибьюторами. Ожидается также, что 4 мая Штайнмайер посетит завод Opel в Айзенахе.

Цу Гуттенберг критикует Штайнмайера Министр экономики ФРГ цу Гуттенберг, однако, выступает с критикой позиции Штайнмайера, явно симпатизирующего предприятию Magna. Цу Гуттенберг вменяет в вину своему коллеге по кабинету министров "недостаточное знание всех деталей процесса" и "изначальное предпочтение одного инвестора другому", что, по мнению цу Гуттенберга, может пойти во вред Opel.

Opel срочно нужен новый инвестор Член совета директоров Opel Армин Шильд между тем полагает, что поиски инвестора для кризисного предприятия требуют скорейшего завершения. В середине мая материнский концерн General Motors, которому принадлежит Opel, должен будет объявить о своем банкротстве. До этого времени необходимо решить вопрос с передачей технологий Opel новому инвестору и прояснить ситуацию с дальнейшей совместной деятельностью между GM и Opel, заявил Шильд в интервью берлинской газете Tagesspiegel.