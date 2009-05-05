Шлапак: в экономике наметились симптомы оздоровления

В Украине наметились робкие признаки оздоровления экономики.

Об этом пишет The Financial Times в статье, переведенной порталом inopressa.ru.

В первом квартале нынешнего года ВВП Украины сократился на 25%, но теперь появились приметы возрождения сталелитейной промышленности, а в сельском хозяйстве ожидается рекордный урожай, сообщил в интервью изданию первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По его словам, с февраля объемы промышленного производства и экспорта стали растут, но пока неясно, является ли это долгосрочной тенденцией или временным отскоком.

А.ШЛАПАК утверждает, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО, страшась утратить доверие, намеренно медлит с публикацией неутешительной экономической статистики за первый квартал.

Между тем, по данным фирмы GfK Ukraine, индекс потребительского доверия с февраля начал восстанавливаться.

В апреле миссия Международного валютного фонда рекомендовала разблокировать второй транш кредита, предварительно предоставленный этой организацией Украине, напоминает издание.