Промпродукция в Украине подорожала почти на 23%

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, замедлился до 22,4% с 23,6% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем, августом 2017 года, цены производителей промпродукции в сентябре выросли на 1,6%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 10,1%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост цен производителей промышленной продукции в Украине в августе 2017 года в годовом выражении, по сравнению с августом 2016 года, ускорился до 23,6% с 23,3% месяцем ранее.