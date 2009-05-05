Работники ЛАЗа пикетируют Львовскую ОГА

Во Львове несколько сотен работников Львовского автобусного завода проводят возле областной государственной администрации акцию протеста с требованием к председателю ОГА Николаю КМИТЮ и председателю Львовского облсовета Мирославу СЕНИКУ принять меры по выплате им задолженности по зарплате и организовать им встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО во время ее поездки во Львов, запланированной на 14 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель свободного профсоюза ТзОВ «ЛАЗы» Людмила ПРИСЯЖНЮК сообщила журналистам, что сегодня работников ЛАЗа без всяких объяснений не пустили на работу.

«Нас вынуждают писать заявления на увольнение и только при таких условиях обещают выплатить задолженную заработную плату, но при этом нужно еще подписать отказ от имущественных претензий к владельцу и отказ от заявлений в суд и прокуратуру. Сколько людей уже написали такие заявления, сказать тяжело. Информация руководства ЛАЗа о том, что увольнению подлежат всего 39 человек, не отвечает действительности - я лично видела списки на сокращение, в которых значится 470 человек. А всего на заводе - 1300 работников», - сказала Л.ПРИСЯЖНЮК.

Член инициативной группы работников ЛАЗа Владимир БУДЗАН отметил, что в конце апреля работники завода обратились к председателю Львовской ОГА Н.КМИТЮ с просьбой организовать им встречу с премьер-министром во время ее поездки во Львовскую область 14 мая.

«Но пока что мы видим только игнорирование наших проблем со всех сторон, в том числе и со стороны депутатов Львовского облсовета от БЮТ», - отметил В.БУДЗАН.

Организаторы сегодняшней протестной акции заявили, что в случае отказа им во встрече с Юлией ТИМОШЕНКО они проведут масштабную акцию у стен Львовской ОГА во время визита премьер-министра во Львов и все-таки передадут ей свое официальное обращение по поводу ситуации на заводе и будут просить Ю.ТИМОШЕНКО «вернуть ЛАЗ в государственную собственность с последующей честной приватизацией».