Astrum: УкрАВТО сосредоточится на выпуске дешевых авто

Комментарий эксперта компании «Astrum Investment Management» Игоря БИЛЫКА:

"Девальвация гривны и снижение покупательной способности в 4Кв08 негативно сказались на финансовых результатах УкрАВТО в 2008 г. В подобной ситуации мы ожидаем, что в 2009 г. корпорация сосредоточится на выпуске более дешевых автомобилей. В то же время, на фоне сокращения рынка новых автомобилей в Украине мы также ожидаем, что УкрАВТО будет стремиться к увеличению объема продаж запчастей и обслуживания".

Как сообщалось, согласно официальному финансовому отчету Украинской автомобильной корпорации (УкрАВТО), ее чистый доход в 2008 г. увеличился на 91,5% до 4,29 млрд. грн. УкрАВТО также сообщила о чистом убытке в размере 177 млн. грн. в 2008 г., в то время как в 2007 г. чистая прибыль корпорации составила 1,1 млрд. грн.