Astrum: Метинвест увеличит самообеспечение коксующимся углем с 60 до 100%

Комментарий эксперта компании «Astrum Investment Management» Юрий РЫЖКОВА:

"Производственная мощность United Coal Company (UCC) составляет более 5 млн. т угля в год, из которых более 3 млн. т — качественный коксующийся уголь. При успешном решении вопросов по транспортировке угля из США в Украину (в данный момент родственная компания Метинвеста Авлита продолжает реализацию проекта модернизации Севастопольского морского порта) Метинвест увеличит уровень самообеспечения коксующимся углем с нынешних 60% до 100% в 2-3 летней перспективе. Эта новость является ПОЗИТИВНОЙ для активов Метинвеста в коксохимической и металлургической отраслях. Авдеевский КХЗ (тикер: AVDK) будет полностью обеспечен углем для производства кокса, а Азовсталь (тикер: AZST) и Енакиевский МЗ (тикер: ENMZ) и в дальнейшем смогут замещать природный газ коксом в доменном производстве. Это позволит указанным компаниям в перспективе 2-3 лет работать более стабильно и эффективно".

Как сообщал УНИАН, группа Метинвест завершила сделку по приобретению 100% доли в одной из крупнейших угледобывающих компаний США — United Coal Company (UCC). Точная сумма сделки не называется, однако известно, что она намного меньше 2,5 млрд. долл., упоминаемых в СМИ в 4Кв08.