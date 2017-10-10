Добыча угля в Украине с начала года сократилась почти на 12%

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-августе 2017 года сократилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,175 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, из общего объема угля 4,4 миллиона тонн было добыто на государственных шахтах. На госпредприятиях за данный период добыча угля сократилась на 16,4%.

В сентябре в Украине было добыто 2,6 миллиона тонн угля, из которых на госшахты приходится 0,4 миллиона тонн.

В общей структуре добычи коксующийся уголь (марка "К"), который используется для нужд металлургии, за 9 месяцев занял 11,8%. За отчетный период добыча этого угля снизилась на 10,1% до 3,078 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 миллиона тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

По данным Минэнергоугля, потребность тепловой генерации в 2018 году в угле составит 26,6 миллиона тонн.