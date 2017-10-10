В Киеве открылась выставка "Оружие и безопасность-2017" (фоторепортаж)

В Киеве 10 октября прошла церемония открытия XIV Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2017". В ней приняли участие министр обороны Украины Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По словам Турчинова, в выставке участвуют и широко представлены партнеры Украины из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

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Среди экспонатов - бронеавтомобили "Козак" и "Варта", самоходная артиреллийская уставновка "Krab", шестиствольная 30-мм автоматическая корабельная артиллерийская установка, многофункциональная радиолокационная система, система противодействия беспилотным летающим аппаратам, турбовинтовой двигатель, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, обмундирование и огнестрельное оружие. Спецподразделение полиции "Корд" провел показательные выступления.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" впервые представил украинскую технику на выставке в США.