Инвесторы из Сингапура и США вложат $300 миллионов в строительство маслоэкстракционных заводов в Одесской области

Инвесторы из Сингапура и США построят в Лиманском районе Одесской области два маслоэкстракционных завода, зерновой терминал и перевалочные мощности, планируя вложить в эти проекты около 300 млн долл.

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Как сообщили УНИАН в Одесской облгосадминистрации, соответствующий трехсторонний меморандум сегодня подписали глава администрации Максим Степанов, директор сингапурской компании «Дельта Вильмар» Андрей Романцов и директор американской компании «Грейн Агро Инвест» Сергей Тормоса.

Согласно договоренностям между администрацией и инвесторами, в 2017 году начнутся два инвестиционных проекта по 150 млн долл. каждый.

В частности, сингапурская компания «Дельта Вильмар» построит новый завод общей мощностью более 600 тыс. тонн в год, а также причал по перевалке масла и шрота мощностью до 3 млн тонн в год, что создаст около 200 новых рабочих мест и около 500 млн грн поступлений в бюджет ежегодно.

Компания с американскими инвестициями «Грейн Арго Инвест» построит комплекс по хранению и перевалке зерна, а также маслоэкстракционный завод. Мощность нового причала составит до 3 млн тонн в год. Это создаст около 300 новых рабочих мест

Справка УНИАН. Сингапурская компания «Дельта Вильмар» представляет одного из крупнейших в мире переработчиков сельхозпродукции, осуществляя деятельность на 5 континентах в 50 странах и располагая свыше 500 заводов по всему миру. Акции компании котируются на Сингапурской бирже.