Украина планирует закупать БТР-4Е последней модернизации - Полторак

Министерство обороны планирует значительно увеличить финансовый ресурс на модернизацию и закупку новой техники, и не только украинского производства.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook.

«По завершению Международной специализированной выставки вооружения, которая открылась сегодня в Киеве, будет подписан контракт на закуплю БТР-4Е последней модернизации. В этом году были сделаны изменения в государственном оборонном заказе, и планируется значительно увеличить заказ для Вооруженных Сил Украины на противотанковые ракетные комплексы «Стугна», «Корсар», - написал он.

Кроме этого, по словам министра, учитывая финансовый ресурс, который Министерство обороны получило летом, сейчас проходит процедура подписания договоров и начало производства танков «Оплот».

«Если сравнить задачи, которые стоят сегодня перед Вооруженными Силами, и возможности, то мы укомплектованы техникой, которая позволяет выполнять боевые задачи. Но мы все понимаем, что техника должна меняться, проходить модернизацию. Преимущества, которые мы видим на следующий год, это - средства противовоздушной обороны, противотанковые средства, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, другие направления, которые значительно повысят уровень боеспособности наших Вооруженных Сил», - написал он.