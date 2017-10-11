Российский бизнесмен возрождает газовый бизнес окружения Януковича - СМИ

Государственная служба геологии и недр вернула компании «Голден Деррик» (Киев), которая ранее принадлежала бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому, а сейчас контролируется российским бизнесменом Павлом Фуксом, как минимум пять специальных разрешений на разработку газовых месторождений в Украине.

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Об этом говорится в приказах Госгеологии, передает Liga.net.

Пять приказов от 22 августа этого года стали доступны для просмотра только вечером 10 октября. Еще 11 приказов, выданных в этот же день, до сих пор закрыты.

Государственная служба геологии вернула "Голден Деррик" лицензии на разработку следующих площадей:

- Южно-Свистуновское газовое месторождение в Полтавской области (164,2 кв. км);

- Вильшанская площадь с запасами сланцевого газа в Полтавской области (136,5 кв. км);

- Руновщинское месторождение природного газа в Полтавской области (164,5 кв. км);

- Флеривско-Юбилейная газовая площадь в Полтавской области (472,1 кв. км);

- Гулаковское месторождение сланцевого газа в Полтавской области (119,8 кв. км).

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Без учета указанных пяти лицензий, «Голден Деррик» владеет действующими лицензиями на разработку трех нефтегазовых месторождений в Днепровско-Донецкой впадине - Ново-Диканской, Попаснянско-Самарской и Северно-Перещепинской.

«Голден Деррик» - скандальная компания, которая ранее контролировалась Эдуардом Ставицким. Сейчас, по данным ЭП, доля Ставицкого перешла крупному российскому предпринимателю, основателю девелоперской компании MosCityGroup Павлу Фуксу.

Фукс известен тем, что скупает активы, которые ранее принадлежали окружению Виктора Януковича. Сейчас российский бизнесмен контролирует ДВ Нефтегазодобывающую компанию, владеющую ТЭЦ Эсхар в Харьковской области. Ранее эта станция принадлежала окружению лидера оппозиционного блока Юрию Бойко.

Как сообщалось, во времена Януковича, «Голден Деррик» была крупнейшим лицензиатом в газодобывающей отрасли. Ей принадлежали около 30 спецразрешений на разведку и добычу углеводородов в разных регионах страны.

С марта-апреля 2010 по декабрь 2014 года компания получила около 28 лицензий и согласований (от местных властей) на разработку нефтегазовых участков.

Такие успехи СМИ связывали с лоббированием бизнеса компании двумя бывшими министрами Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком, которых называли главными бенефициарами «Голден Деррик». 33%-й долей в компании владеет государственная НАК «Надра Украины».