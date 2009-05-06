Товарооборот «Фуршета» в 2008 г вырос на 42%

Товарооборот сети супермаркетов «Фуршет» в 2008 году вырос на 42% по сравнению с 2007 годом – до 5 млрд. 978 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

За 2008 год было открыто 23 новых магазина. В 2007 году компания управляла 88 магазинами, в 2008 г. – 111 магазинами. 16 апреля 2009 года был открыт магазин в городе Коростышев (Житомирская обл.).

В компании также сообщили, что на сегодняшний день компания реструктуризировала облигации серии С и ведет переговоры с инвесторами по реструктуризации облигаций серии D.

Ранее компания сообщала, что товарооборот сети супермаркетов «Фуршет» в 2008 году вырастет на 45% по сравнению с 2007 годом – до 6 млрд. 098 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о приостановке кредитного рейтинга заказчика и долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных процентных облигаций серии Е ЗАО "Фуршет" (Киев) на сумму 200 млн. грн. сроком обращения 3 года в связи с недостаточностью информации о финансовой деятельности эмитента.

Справка УНИАН. «Фуршет» – сеть магазинов продовольственного и непродовольственного оптово-розничного рынка Украины. Группа включает в себя две холдинговые компании: операционную и в сфере недвижимости.

По состоянию на начало мая т.г. торговая сеть компании состоит из 112 супермаркетов в Украине. В компании работает 14 тысяч сотрудников.

По итогам 2007 года чистый консолидированный доход ЗАО «Фуршет» увеличился на 45% – до 3,5 млрд. грн., EBІTDA – на 67%, до 256 млн. грн.

В 2007 году 20% акций компании было продано стратегическому инвестору – французской группе Auchan.