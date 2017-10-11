"Метинвест" Ахметова в первом полугодии сократил прибыль на 20%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" в январе-июне 2017 года снизила чистую прибыль на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 72 миллионов долларов с 90 миллионов долларов, сообщается в неаудированных финансовых результатах компании за 6 месяцев текущего года.

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Согласно данным отчета, выручка от реализации продукции группы за 6 месяцев 2017 года по сравнению с 6 месяцами 2016 года увеличилась на 36% - до 3,9 миллиарда долларов.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) "Метинвеста" за указанный период увеличился на 45% – до 839 миллионов долларов.

Капитальные инвестиции компании в первом полугодии выросли на 66% – до 193 миллионов долларов.

Также сообщается, что финансовый долг группы по состоянию на 30 июня 2017 года сократился на 1% по сравнению с 31 декабря 2016 года и составил 2,949 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, "Метинвест" в 2016 году получил 118 миллионов долларов чистой прибыли против убытка в 1 миллиард долларов годом ранее. В 2015 году компания "Метинвест" впервые в своей истории получила убыток, при этом в 2014 году ее прибыль составляла около 159 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).