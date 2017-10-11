На выставке вооружений в Киеве показали украинский антиснайперский комплекс

В рамках Международной специализированной выставки Оружие и безопасность-2017 в Киеве представили комплекс разведки и обнаружения оптических приборов СЫЧ.

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Как передает 24 канал, он предназначен для борьбы с вражескими снайперами.

Так, оптико-электронный комплекс способен вести круглосуточный видеомониторинг местности, поиск целей и совершать автоматическое обнаружение замаскированных оптических приборов прицеливания и наблюдения, что позволяет предотвратить снайперскую атаку или террористический акт еще на этапе их подготовки.

"Устройство распознает объективы, камеры, объективы прицелов. Внутри считываются координаты определенной цели, а дальше эти координаты могут приводить снайпера на нужный объект", - рассказал руководитель производства комплекса Максим Волков.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 10 октября открылась XIV Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность-2017". В ней приняли участие министр обороны Украины Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.