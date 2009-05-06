Astrum: удачные результаты Стирола в 2008г. – следствие высоких цен

Комментарий эксперта компании «Astrum Investment Management» Евгения Окши.

«Удачные результаты концерна Стирол стали возможными из-за исключительно благоприятных условий на мировых рынках удобрений в 2008 г. Мировой спрос на удобрения достиг своего пика, и украинские экспортоориентированные химпроизводители выиграли от высоких цен. Вместе с тем, 2009 финансовый год в целом должен быть мрачным для Стирола из-за снижения мирового спроса на удобрения и падения цен, а также значительного увеличения расходов».

Как отмечает эксперт, мировые цены на удобрения в среднем в 2009 г. должны сократиться на 48% г/г из-за низких цен на нефть и слабого спроса со стороны сельскохозяйственных предприятий. К тому же, средняя цена природного газа для Стирола должна увеличиться на 28%, с USD 179,5 за тыс. куб. м в 2008 г. до USD 228,8 в 2009 г. Закон, направленный на стимулирование производства и потребления азотных удобрений, который был принят Верховной Радой в середине марта, впоследствии был ветирован Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

«Мы рассчитываем на то, что вето будет преодолено благодаря сильному лобби интересов химического сектора в парламенте. Новый закон должен снизить цену газа для Стирола на 20%-22% за счет компенсации НДС и отмены дополнительных сборов, связанных с транспортировкой и хранением газа. Тем не менее, мы считаем, что положения закона не будут выполняться в полной мере из-за ограничений государственного бюджета».

Как сообщал УНИАН, концерн Стирол опубликовал финансовые результаты за 2008 г. Неконсолидированный чистый доход концерна (тикер: STIR) в 2008 г. увеличился на 60% г/г - до 4,3 млрд. грн., рост EBITDA составил 468% г/г - до 832 млн. грн., а чистая прибыль компании выросла на 168% г/г - до 591 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Стирол» основано в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты. По состоянию на декабрь 2006 года, 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.

В 2008 году «Стирол» увеличил на 47,2% реализацию продукции – до 5,3 млрд. грн.