Astrum: трубный завод будет продан члену группы Энергетический стандарт

Комментарий эксперта компании «Astrum Investment Management» Игоря Билыка.

«Завод утяжеленных, бурильных и ведущих труб будет продан ассоциированному члену группы Энергетический Стандарт. Мы считаем эту сделку этапом реорганизации группы, которая должна улучшить эффективность Сумского НПО им. Фрунзе».

Будучи предприятием полного производственного цикла, Завод утяжеленных, бурильных и ведущих труб поставляет свою продукцию в страны СНГ, дальнего и ближнего Востока, Европы и Северной Америки. Завод генерирует, в среднем, 11% консолидированного чистого дохода SMASH.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы НПО им. Фрунзе (тикер: SMASH), 28 апреля т.г. на общем собрании акционеров была предварительно одобрена продажа Завода утяжеленных, бурильных и ведущих труб, дочернего предприятия компании.

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.