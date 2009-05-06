Astrum: прерван тренд роста производства в украинской металлургии

Комментарий эксперта компании «Astrum Investment Management» Юрия Рыжкова.

«Падение объемов производства в украинской металлургии в апреле прервало тренд роста, который длился с декабря 2008 г. по март 2009 г. Отечественные сталелитейные компании не смогли выполнить план на апрель из-за усиления конкуренции на глобальном рынке стали, который остается слабым».

Таким металлургическим компаниям, котирующимся на ПФТС, как Азовсталь (тикер: AZST), Енакиевский МЗ (тикер: ENMZ) и ArcelorMittal Кривой Рог (тикер: KSTL), удалось увеличить производство стали на 1% м/м. Другие сталелитейные заводы сократили производство. Так, Днепроспецсталь (тикер: DNSS) и Алчевский меткомбинат (тикер: ALMK) рапортовали о наибольших темпах снижения, на 36% м/м и 30% м/м, соответственно.

«Мы ожидаем, что производство стали в Украине в мае 2009 г. будет оставаться на текущем уровне. Восстановление рынка продукции черной металлургии должно помочь украинским сталелитейным компаниям постепенно наращивать объемы производства в 2009 году, однако, общий годовой объем производства должен снизиться на 22% г/г - до 29 млн. т».

Напомним, согласно предварительным результатам, которые обнародовало агентство Металл-Курьер, в апреле 2009 г. украинские производители стальной продукции сократили производство стали на 10% м/м - до 2,17 млн. т, производство стального проката — на 9%, до 2,10 млн. т. Ранее сталелитейные компании планировали увеличение производства стали в апреле на 0,9% м/м - до 2,43 млн. т.