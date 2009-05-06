Днепровский машзавод увеличил убыток на 45%

ОАО "Днепровский машиностроительный завод" (г. Днепропетровск) в январе-марте 2009 года увеличило чистый убыток на 45,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3,255 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте 2009 года Днепровский машзавод сократил чистый доход на 94,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,102 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 94,1% – до 1,322 млн. грн.

Справка УНИАН. Днепровский машиностроительный завод основан в 1952 году. Многие годы предприятие было ведущим в СССР по созданию уникальных радиолокационных комплексов и систем предупреждения ракетного нападения и контроля космического пространства. Важным направлением деятельности завода был также выпуск широкой гаммы сложной бытовой техники, в том числе домашних холодильников "Днепр", бытовых микроволновых печей, магнитофонов, игровых компьютерных приставок, детских игрушек и т.д.

Основной номенклатурой предприятия является аппаратура средств телекоммуникаций для сетей связи Украины – аппаратура нового поколения системы "Днепр".

В 2008 году Днепровский машзавод сократил чистый убыток на 79%, по сравнению с 2007 годом, до 1,453 млн. грн.